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Выставка художника Шри Чинмоя откроется в тюменском театральном центре "Космос"

Общество, 11:42 26 января 2020

Фото: Театральный центр «Космос»

Выставка живописи и графики "Искусство для сердца" художника Шри Чинмоя откроется в театральном центре "Космос" в Тюмени 1 февраля.

Шри Чинмой – всемирно известный художник, поэт, писатель, музыкант, спортсмен, миротворец и философ. Основной мотив в его творчестве – образ птицы, широко распространенный символ мира и свободы. За всю жизнь художник создал 16 млн рисунков птиц и 200 тыс. абстрактных картин.

На выставке "Искусство для сердца" будут представлены картины из частной коллекции из Москвы, сообщает "Мой портал". Посетители выставки смогут также поучаствовать в мастер-классах по спонтанной живописи, тренинге "Тишина ума", лекции по театральному волонтерству и стать гостем музыкально-поэтической гостиной "Музыка души".

Побывать на выставке можно будет до 29 февраля. Вход свободный.

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