Спартакиада дворовых команд 55+ пройдет в Затюменском экопарке

| Фото: фонд "Старшее поколение" | Фото: фонд "Старшее поколение"

Первая городская спартакиада дворовых команд 55+ состоится на лыжной базе СДЮСШОР № 2 (ул. Барнаульская, 17/2, территория экопарка "Затюменский") 6 февраля, начало в 12 часов.

Соревнования пройдут в рамках благотворительного проекта "Бабушкин Workout", поясняют организаторы. К участию приглашают тюменцев в возрасте 55+, также можно собрать команду из пяти человек. Заявки оставлять по телефону: 8 (3452) 30-39-59.

Поддержать бабушек и дедушек могут прийти желающие любых возрастов. На каждой станции спортсменов будут ждать необычные задания и упражнения с гантелями, бодибарами и фитнес-резинками. Победителей ждут приятные подарки и награды.

Проект "Бабушкин workout" ― победитель всероссийского конкурса "Активное поколение" в Тюменской и Курганской областях. Авторы и координаторы проекта "Бабушкин workout" ― благотворительный фонд "Старшее поколение" и Областной геронтологический центр.

Проект соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение" и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия.