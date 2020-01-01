Родственников Надежды Малышевой омские полицейские разыскивают в Тюменской области

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Родственников 47-летней Надежды Малышевой, которая длительное время ночует в приемном отделении больницы на Левобережье Омска, разыскивают в Тюменской области.

По информации УМВД по Омской области, женщина не помнит некоторые события своей жизни и разыскивает родных. Полицейским она рассказала, что ей 47 лет, родилась в Кунгурском районе Пермского края, воспитывалась в детском доме, позже некоторое время проживала в Тюменской области. Паспорт она утратила несколько лет назад.

Полицейские помогли женщине получить временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации и поместили Надежду в социальный центр.

| Фото: static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

Надежда Борисовна хочет найти своих родственников. С ее слов, у нее есть сын - Руслан Владимирович Малышев, в возрасте 20-25 лет, и брат Федор Борисович Малышев, возрастом около 45 лет, которые могут проживать на территории Пермского края.

Те, кто узнал Надежду Малышеву, просьба позвонить по телефонам: +7 (3812) 79-31-02, +7 (3812) 79-32-98, +79136878787.