Книгу о солдатах Победы напечатают в Упоровском районе

| Фото: краеведческий отдел Упоровской районной библиотеки | Фото: краеведческий отдел Упоровской районной библиотеки

Книгу "Солдаты Великой Победы", посвященную землякам на фронтах Великой Отечественной войны, издадут к 75-летию Победы в Упоровском районе.

Как сообщила кореспонденту информагенства "Тюменская линия" специалист краеведческого отдела Упоровской районной библиотеки Наталья Шрайнер, тираж составит 400 экземпляров. Инициатором масштабного проекта стал глава муниципалитета Леонид Сауков. Первые экземпляры книги еще до презентации подарят ветеранам на торжественной церемонии вручения юбилейных медалей "75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", которая состоится в середине февраля.

Книга состоит из трех глав: "Они вернулись домой с Победой", "Они погибли, сражаясь за Родину", "Поиск продолжается". Поисковую работу начали около пяти лет назад, ей занимались поисковые отряды школьников, педагоги, ветеранские организации, главы поселений, работники военного комиссариата, краеведческого отдела районной библиотеки, мноиге неравнодушные жители района. К 75-летию Победы они постарались собрать в книгу максимально полную информацию о героях-земляках, отыскать новые сведения, фотографии, рассказы о послевоенной жизни. В книгу вошли материалы краеведческих и школьных музеев, личные архивы участников Великой Отечественной войны.

"Еще несколько лет назад считалось, что на фронт в сороковые годы ушли более пяти тысяч трехсот человек, не вернулись с полей сражений около двух с половиной тысяч упоровцев, кропотливая работа выявила новые имена и воевавших, и погибших. Данные архивов помогли установить судьбы десятков человек, считавшихся без вести пропавшими. Также удалось найти карточки земляков, которые умерли в шталагах и похоронены в Германии и Польше, эти данные будут представлены впервые", - рассказала Наталья Шрайнер.

По последним уточненным данным на фронтах Великой Отечественной войны воевали 6 тыс. 400 жителей Упоровского района. Документально подтверждена гибель 3 тыс. 30 бойцов. Среди них 60 человек, погибших в плену. Еще более тысячи солдат считаются пропавшими без вести. 2 тыс. 330 упоровцев вернулись домой.

Ирина Кургузова