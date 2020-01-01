Дмитрий Кузьменко вручил памятные медали ветеранам Великой Отечественной войны

| Фото: gfi72.uralfo.ru/ | Фото: gfi72.uralfo.ru/

Главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко принял участие в торжественной церемонии вручения ветеранам памятной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", которая прошла в администрации города Тюмени.

"Для меня огромная честь быть сегодня рядом с вами, в преддверии Дня Великой Победы, - отметил Кузьменко, обращаясь к ветеранам. - Почти 75 лет пролетело с того памятного для всей нашей Родины времени. Всем нам так хочется подарить вам настоящий праздник, отблагодарить за героизм. Дорогие ветераны, мы ценим, гордимся вашим подвигом и никогда не забудем того, что вы сделали для нас".

Во время своего выступления главный федеральный инспектор Тюменской области подчеркнул, что сохранение памяти о доблести ветеранов - государственная задача.

Памятная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" была вручена: Петру Константиновичу Тарабрину. Пётр Константинович награждён медалями "За победу над Германией", "За боевые заслуги", "За безупречную службу"; Адриану Корниловичу Угренинову. Адриан Корнилович — участник ликвидации последствий Великой Отечественной войны и бандформирований украинских нацистов. Служил в Западной Украине. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями "За безупречную службу" 1-й, 2-й, 3-й степени; Зинаиде Ивановне Бородулиной . С 1943-го Зинаида Ивановна трудилась на заводе АТЭ; Галине Ивановне Бройченко . В годы войны Галина Ивановна работала на мотоциклетного заводе токарем 5-го разряда. Награждена медалью "За доблестный труд в годы войны", является председателем первичной ветеранской организации станкостроительного завода; Борису Александровичу Манохину . В годы войны Борис Александрович работал на станкостроительном заводе, награжден медалью "За доблестный труд в годы войны; Герману Семёновичу Мачехину. В годы войны Герман Семёнович работал в колхозе в Кировской области. Является кавалером ордена "Знак Почета"; Иосифу Лейбовичу Брайману - ветерану- жителю блокадного Ленинграда.

"Ключевой задачей для всех нас была и остается забота о ветеранах и решение ваших вопросов в приоритетном порядке. От имени полномочного представителя президента РФ в УФО Николая Цуканова от всей души поздравляю вас с наградами. Желаю здоровья, радости, счастья, хорошего настроения и благополучия", — сказал он.