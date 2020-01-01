  • 31 января 202031.01.2020пятница
  • USD63,0359
    EUR69,4151
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-восточный

Новая выставка в Тобольске расскажет о жизни ученого Бориса Городкова

Общество, 10:43 31 января 2020

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка "Выдающийся ученый-ботаник, уроженец Тобольска", посвященная 130-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора, геоботаника, почвоведа, географа, путешественника, исследователя тундры и арктических пустынь Сибири и Дальнего Востока Бориса Городкова, открылась в Тобольске, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Вниманию посетителей представлены научные труды ученого и редкие предметы из коллекций Тобольского музея, привезенные Борисом Городковым и его коллегами из экспедиций.

Открывая выставку, сотрудник Тобольского музея-заповедника Наталья Шанаурова познакомила гостей с фрагментами и интересными фактами биографии исследователя, с деятельностью выдающего ученого в Тобольском губернском музее, рассказала о вкладе Городкова в российскую и мировую науку.

Ознакомится с представленными на ней экспонатами тоболяки и гости города могут до 13 апреля в музее уникальных книг и редких изданий (Красная площадь 5, стр. 2).

﻿

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , Тюменское музейно-просветительское объединение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:27 31.01.2020Выставка картин "Шерстяные истории" пройдет в библиотеке имени Менделеева
11:16 31.01.2020Сорок семь молодых семей Ишима получили жилищные сертификаты
11:05 31.01.2020Тюменцев зовут на курс "Два в одном: психология и скоропись" в "Литературном лицее"
10:54 31.01.2020Юмористические произведения Баха прозвучат в Тюменской филармонии