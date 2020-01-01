Новая выставка в Тобольске расскажет о жизни ученого Бориса Городкова

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка "Выдающийся ученый-ботаник, уроженец Тобольска", посвященная 130-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора, геоботаника, почвоведа, географа, путешественника, исследователя тундры и арктических пустынь Сибири и Дальнего Востока Бориса Городкова, открылась в Тобольске, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Вниманию посетителей представлены научные труды ученого и редкие предметы из коллекций Тобольского музея, привезенные Борисом Городковым и его коллегами из экспедиций.

Открывая выставку, сотрудник Тобольского музея-заповедника Наталья Шанаурова познакомила гостей с фрагментами и интересными фактами биографии исследователя, с деятельностью выдающего ученого в Тобольском губернском музее, рассказала о вкладе Городкова в российскую и мировую науку.

Ознакомится с представленными на ней экспонатами тоболяки и гости города могут до 13 апреля в музее уникальных книг и редких изданий (Красная площадь 5, стр. 2).