Фотовыставку "Атлас поиска" о тюменских добровольцах открыли в торговом центре
Фотовыставка "Атлас поиска" открылась в торговом центре "Галерея Вояж". Это 15 кадров, посвящённых ежедневной работе добровольцев тюменского поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", сообщают организаторы.
Через объектив фотографов зритель проходит весь путь поиска: от первой лекции для новичков, до выполнения задач, развёртывания штаба и, самого волнительного, — момента эвакуации найденного человека.
Ранее выставка работала в ТРЦ "Кристалл".