Фотовыставку "Атлас поиска" о тюменских добровольцах открыли в торговом центре

Общество, 18:34 20 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Фотовыставка "Атлас поиска" открылась в торговом центре "Галерея Вояж". Это 15 кадров, посвящённых ежедневной работе добровольцев тюменского поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", сообщают организаторы.

Через объектив фотографов зритель проходит весь путь поиска: от первой лекции для новичков, до выполнения задач, развёртывания штаба и, самого волнительного, — момента эвакуации найденного человека.

Ранее выставка работала в ТРЦ "Кристалл".

# волонтеры , выставка , поисковики

