Обновленный корпус поликлиники в Тюменском округе принял более 11 тыс. пациентов

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 11 тыс. посещений зарегистрировано в обновленном корпусе филиала поликлиники Областной больницы № 19 в Тюменском округе. Он был открыт в декабре 2025 года в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в филиале организован приём по направлениям: ультразвуковая диагностика, гинекология, хирургия, процедурные кабинеты, функциональная диагностика, эндокринология, неврология, отделение профилактики, инфекционные заболевания, травматология.

Модернизация позволила создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала, а также повысить качество и эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи.