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Мясные чипсы и лаваши начнет поставлять тюменское предприятие в Казахстан

Экономика, 18:11 31 января 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Продукты питания будет поставлять в Казахстан предприятие Тюменской области "Окейч". Контракт подписан с компанией "ЕТ-САУДА", сообщает Торгово-промышленная палата региона.

"Предприятие "Окейч" изначально планировало выпуск товаров, способных конкурировать на зарубежном рынке продуктов питания. И успех не заставил себя ждать. Тюменский производитель будет поставлять в Казахстан мясные лаваши, мясные чипсы, сухарики. Договоренности позволят тюменцам зайти в торговые сети и предприятия общественного питания зарубежного государства", - подчеркнул президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдулин.

Фабрика "Окейч" - член Торгово-промышленной палаты Тюменской области, резидент индустриального парка "Боровский". Производство открылось в июле 2019 года с участием губернатора Александра Моора. Предприятие производит мясной лаваш (оленина, свинина, говядина, курица), мясные чипсы в вакуумной упаковке, чипсы из фиолетового картофеля, мясные снеки, кукурузные чипсы, черные сухарики.

С 2018 года правительство Тюменской области, Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата на регулярной основе реализуют проект по поддержке действующих экспортеров региона. В сентябре 2019 года было открыто представительство региона в Республике Казахстан.

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# производство , Торгово-промышленная палата Тюменской области

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