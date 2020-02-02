"Рубин" начал гостевую серию с победы в Альметьевске

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

С победы начал тюменский "Рубин" выездную серию в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. В Альметьевске тюменцы одолели местный "Нефтяник" со счетом 3:1, сообщает пресс-служба команды.

В предыдущий раз "рубиновые" добивались успеха на площадке "Альметки" в сезоне 2014-2015 годов.

Проверкой на прочность стал для рубиновцев второй отрезок матча, они трижды подряд оставались в меньшинстве. Тем не менее, на 41-й минуте Даниэль Насыбуллин сократил отставание "Нефтяника", проявив незаурядное индивидуальное мастерство.

Развязка наступила в концовке встречи. Рубиновцы вновь остались в меньшинстве. В штрафной бокс отправился проводивший первый матч после травмы защитник Константин Фаст.

Хозяева выпустили шестого полевого игрока. Сибиряки отбивались отчаянно, в какой-то степени им благоволила удача, а точку в битве поставил Фаст.

Теперь 3 февраля "Рубин" сыграет в Нефтекамске с "Торосом".