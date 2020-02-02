Мошенники обманули двух жительниц Тобольска
Злоумышленники, представившись сотрудниками банка, похитили у двух тоболячек более 70 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.
Потерпевшим позвонил неизвестный и представлялся сотрудником банка. Он интересовался, осуществляют ли в данный момент женщины оплату товаров.
Получив отрицательный ответ, лжесотрудник тут же убеждал их, что неизвестные пытаются несанкционированно расплатиться их денежными средствами.
Тоболячки, в надежде сохранить свои деньги сообщили лжесотруднику коды, приходившие в СМС. В итоге 35-летняя женщина лишилась около 33 тыс. рублей, а у 63-летней пенсионерки похитили более 39 тыс. рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела постатье "Кража, совершенная с банковского счета".