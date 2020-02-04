Тюменские новаторы презентовали разработки представителям Свердловской железной дороге

| Фото: Тюменский технопарк | Фото: Тюменский технопарк

Пять инновационных проектов резидентов технопарка и три образовательных от ТюмГУ и ТИУ презентовали главному инженеру Свердловской железной дороги Сергею Неху и членам рабочей группы региональной инновационной площадки СвЖД для возможного использования в деятельности компании, сообщает Центр поддержки экспорта Тюменской области.

"У резидентов Тюменского технопарка есть что предложить крупным предприятиям и корпорациям, многие из них уже имеют контракты с такими компаниями. Подобные встречи не только позволяют стартапам быстрее найти партнеров и коммерциализировать свои идеи, но и помогают нам, как институту развития, точнее видеть рынок и ниши, интересные для инновационных разработок. Я благодарна коллегам из РЖД за конструктивный диалог, который состоялся на площадке, и надеюсь, что эта встреча станет началом долгого и взаимовыгодного сотрудничества", - прокомментировала встречу директор Западно-Сибирского инновационного центра Ольга Простнева.

Станции водоочистки и водоподготовки "ИСТОК-СВ" презентовала компания "СибВодРазработка", программно-аппаратный комплекс Go-RFID для управления информацией о жизненном цикле эксплуатируемого оборудования продемонстрировал "ГРИН-Пром", информационную систему управления знаниями Forcase показал "ФлайтПро". "СиМакс" презентовал автоматизированный комплекс по безопасности труда "РосМакс" и НИЦ КТ "Кремниевая даль" рассказали о своей разработке - технологии производства гранулированного пеносиликата.

ТюмГУ презентовал проекты своего Технологического парка и Центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий Тюменского медицинского университета, а ТИУ – Центра перспективных исследований и инновационных разработок.

После оценок экспертов участники встречи обменялись мнениями и предложениями по развитию взаимного сотрудничества, возможному внедрению инновационной продукции резидентов Тюменского технопарка и проектов учебных заведений в структурных подразделениях ОАО "РЖД".

"Нас всегда интересовали инновации, которые могут стать двигателем деятельности компании, но особый виток развития наши площадки получили после поручения президента о сотрудничестве корпораций со стартапами. Мы решили выйти за пределы собственных разработок и за пределы области. Тюменский регион передовой – это на Свердловской железной дороге знают и всегда уделяют ему соответствующее внимание. К тому же, имея большой опыт сотрудничества с Тюменским технопарком, мы были уверены, что найдем здесь интересные проекты", - рассказал заместитель главного инженера Свердловской железной дороги Сергей Нех.

Представители РЖД добавили, что всегда рассматривают проекты, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда, но особенно отметили ряд предложенных проектов, которые можно развернуть под задачи компании. Так, Сергей Нех выделил проект "СибВодРазработка".

"Очистка опасных стоков – это всегда актуальный для локомотивного депо вопрос. А также интересны новации, связанные с обучением, контролем и проверкой знаний сотрудников. Если внедрить предложенный компанией "СиМакс" комплекс, уровень организации учебных программ станет выше", - считает он.