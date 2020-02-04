Призовой фонд конкурса "Лучшая муниципальная практика" увеличат до одного миллиарда рублей

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Призовой фонд конкурса "Лучшая муниципальная практика" будет увеличен до одного миллиарда рублей. Соответствующую инициативу партии "Единая Россия" поддержал президент РФ Владимир Путин, сообщает тюменское региональное отделение "Единой России".

Предложение внес первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Государственной думе Виктор Кидяев. Он обратился к главе государства в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления. Владимир Путин отметил, что согласен с инициативой и подчеркнул, что нужно не просто увеличивать призовой фонд конкурса, а сделать это ощутимо, по-серьезному, и с нынешних 40 миллионов сразу поднять его до одного миллиарда рублей.

Виктор Кидяев также обратился к главе государства с просьбой включить в конкурс города с исторической застройкой, где проживают более 100 тыс. человек, и предусмотреть для этой категории дополнительное финансирование в размере 10 млрд рублей.

"Такое решение принесет хорошие плоды, потому что все до копейки пойдет на развитие городов и на сохранение исторической памяти", - отметил он. Предложение было поддержано министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым.

Региональный координатор партпроекта "Единой России" "Городская среда", депутат Тюменской облдумы Сергей Медведев, комментируя инициативу, отметил, что конкурс "Лучшая муниципальная практика" дает муниципалитетам не только стимул совершенствовать практику решения вопросов местного значения, искать новые формы благоустройства и взаимодействия с населением, но и получать дополнительные средства, направленные на дальнейшее развитие этой практики.

"Муниципалитеты Тюменской области активно участвуют в этом конкурсе. 1 октября правительство России подвело его итоги. Заводоуковский городской округ занял второе место в номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований", представив на конкурс практику, подтверждающую активное вовлечение жителей в решение проблем территории. В частности, речь идет о системной и эффективной деятельности территориальных общественных самоуправлений", - заключил депутат.