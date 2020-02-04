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Двух жительниц Тобольска обманули мошенники

Происшествия, 14:46 04 февраля 2020

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Около 100 тыс. рублей лишились две жительницы Тобольска, поверившие телефонным мошенникам. Обеих женщин неизвестные обманули, представившись сотрудниками банка, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть тобольской полиции поступили два заявления от местных жительниц. Обеим позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, предупредил тоболячек о незаконной попытке снятия средств.

Он потребовал сообщить ему защитные коды банковских карт. Не убедившись в достоверности информации, тоболячки сообщили данные и в итоге с их банковских счетов списали все средства.

62-летней пенсионерке причинен ущерб на сумму 43 тыс. рублей, а 23-летняя гражданка лишилась 56 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела.

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# мошенники , Тобольск , уголовное дело

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