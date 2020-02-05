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Победителей конкурса "Ученик года" определили в Голышманово

Общество, 12:00 05 февраля 2020

Голышмановский городской округ во ВКонтакте | Фото: Голышмановский городской округ во ВКонтакте

Итоги конкурса "Ученик года–2020", посвященного 75-летию Великой Победы, подвели в Голышмановском городском округе. 41 конкурсант из 17 школ участвовали в интеллектуальном туре, проводили мастер – классы и презентовали свои проекты, сообщает администрация округа.

По итогам конкурса победителями и призерами стали: четвероклассница Голышмановской школы №1 Валерия Беляева в младшей возрастной категории, Жанна Семенова из 7-го класса Евсинской школы в средней возрастной категории и Ксения Филинова из 10-го класса Голышмановской школы №4 в старшей возрастной категории.

Все победители и призеры конкурса получат денежное вознаграждение.

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# Голышмановский городской округ , ученик года , школьники

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