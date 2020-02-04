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В тюменских роддомах можно будет подать заявление на получение регионального маткапитала

Губернатор, 16:25 04 февраля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Организовать в роддомах прием заявлений от мам, родивших первенцев, на предоставление регионального материнского капитала поручил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его мнению, это будет удобно мамам малышей, избавит их от необходимости заниматься этим вопросом после выписки из родильного дома.

"В перспективе нужно стремиться к тому, чтобы государственные услуги были построены не по принципу заявительности, а в тех случаях, где это возможно, оказывались автоматически для удобства и комфорта каждого человека", – считает губернатор.

Напомним, с середины 2019 года в регионе у мам появилась возможность зарегистрировать рождение ребенка прямо в родильном доме. По информации областного управления записи актов гражданского состояния, благодаря этой услуге в прошлом году в медицинских учреждениях Тюмени, Ишима, Тобольска документально зарегистрировали 4 тыс. 577 рождений. Из них 114 – в Тобольске, 140 – в Ишиме, 4 тыс. 323 – в Тюмени.

Отметим, что госрегистрация рождения в роддомах началась с 10 июня 2019 года в перинатальном центре на ул. Даудельной. После того, как этот пилотный опыт был признан удачным и востребованным, практика была растиражирована и на другие родильные дома. В медучреждениях Тобольска и Ишима к регистрации приступили с сентября 2019 года, в перинатальном центре на ул. Энергетиков, роддоме № 2, роддоме № 3 – с октября 2019-го.

Для того, чтобы получить свидетельство о рождении в родильном доме, заявителю необходимо предоставить уполномоченному работнику органа ЗАГС медицинскую справку о рождении, оригинал паспорта, для супругов – свидетельство о заключении брака. Кроме этого, в перинатальном центре возможно произвести государственную регистрацию установления отцовства или заключения брака.

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# Александр Моор , госуслуги , материнский капитал , роддом

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