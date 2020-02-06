Тобольским ветеранам вручили медали к 75-летию Победы

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Торжественное вручение ветеранам, труженикам тыла Тобольска медалей к 75-летию Великой Победы прошло во Дворце наместника 5 февраля, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"Вы - образец мужества, героизма и любви к Родине. Проходят годы, но остается неизменной наша благодарность людям, выстоявшим в этой страшной войне. Вы подарили нам свободную и мирную жизнь", – сказал глава города Максим Афанасьев.

Год памяти и славы, год 75-летия Великой Победы – особенный, отметил Андрей Артюхов: "Важно, чтобы вы рассказывали молодежи о своем подвиге, о том, что видели своими глазами".

Также он рассказал о проекте "Герои Великой Победы", в рамках которого планируется установить в Тюмени, Тобольске, Ишиме баннеры с фотографиями земляков – Героев Советского Союза. Инициаторами проекта стали Андрей Артюхов и генеральный директор АО "Транснефть-Сибирь", член фракции "Единая Россия" Тюменской городской думы Виктор Бронников. "Транснефть-Сибирь" выделила средства на реализацию проекта.

"Война быстро нас всех сделала взрослыми. Спасибо вам за то, что помните о нас", – отметил ветеран Великой Отечественной войны Виктор Паршуков. Он рассказал гостям торжественной церемонии свою историю. Виктор Паршуков родился в 1926 году в Ярковском районе Тюменской области, затем с родителями переехал в Тобольск. Принимал участие в боевых действиях при освобождении Пскова, Риги. В ходе военных действиях был ранен и День Победы встретил в госпитале города Котельнич. За боевые заслуги, мужество и героизм Виктор Архипович награжден орденом Отечественной войны первой степени, орденом Славы третьей степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", медалью Жукова и юбилейными медалями. После окончания войны Виктор Архипович вернулся на малую родину, в Тобольск. С супругой они вырастили пятерых детей, восьмерых внуков, есть у ветерана и правнуки.

После вручения памятных медалей ветераны за чаепитием делились воспоминаниями.