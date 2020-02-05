Патриотический проект "Фронтовая тетрадь" представят в Исетском районе

| Фото: Исетский РДК во ВКонтакте | Фото: Исетский РДК во ВКонтакте

Проект "Фронтовая тетрадь" презентуют в районном Доме культуры с. Исетского 9 февраля, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Свободный театр эстрадных миниатюр "ЗЕРКАЛО" из Тюмени представят спектакль "Сестрички" по мотивам произведения Марии Ватутиной "Фронтовая тетрадь", которое основано на дневниковых записях Ирины Балалыкиной, 17-летней санитарки во время Великой Отечественной войны.

Перед показом в фойе пройдут интерактивные игры: сборка-разборка автомата (на время), определение воинского звания по погонам, викторина о Великой Отечественной войне. На большом баннере участники мероприятия напишут фломастером свой ответ на вопрос "Чем для меня является "Бессмертный полк".

В зрительном зале состоится встреча с сопредседателем Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения, инициатором движения "Бессмертный полк" Геннадием Ивановым. Он расскажет о становлении и перспективах движения и о новом проекте по архивному поиску 17-18-летних ребят, ушедших на фронт со школьной скамьи.

Начало мероприятия в 14 часов, вход свободный, возрастная категория 12+.