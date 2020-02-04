Прием фотографий на "Стену народной памяти" продолжается в Тобольске

| Фото: группа "9 мая в Тобольске | 75 лет Победы" ВКонтакте | Фото: группа "9 мая в Тобольске | 75 лет Победы" ВКонтакте

Прием фотографий на "Стену народной памяти тоболяков" продолжается в Тобольске. До 31 марта любой желающий может принести в пункт сбора информации фото участника Великой Отечественной войны, либо ветерана трудового фронта, и заполнить специальный бланк. Фотографию отсканируют и вернут владельцу, сообщают организаторы.

В Тобольске работают несколько пунктов сбора информации. Они расположены в городском Центре добровольческого движения (6 мкр, 120е/2), в отделе профориентации и трудоустройства МАУ "ЦРМПП" (9 мкр, 3б, вставка 3), в военно-спортивном молодежном центре "Россияне" (7а мкр, 6а) и на станции юных туристов (ул. Ленина, 23). Время работы: по будням с 14 до 18 часов, в субботу - с 10 до 14 часов, воскресенье - выходной.

Для жителей удаленных микрорайонов пункты приема организованы в школе № 15, корпус 2 (мкр Левобережье), в школе №20 (мкр Менделеево), в школе №2 (мкр Иртышский), в школе №6 (мкр Сумкино). Эти пункты приема работают по субботам с 10 до 14 часов.

Все фотографии будут размещены на Стене народной памяти, установленной на площади Победы. Ее открытие состоится в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.