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От тюменцев ждут заявок на конкурс "Послы Победы"

Общество, 13:51 04 февраля 2020

www.utmn.ru/ | Фото: www.utmn.ru/

Волонтеры Тюменской области могут подать заявки на участие в международном конкурсе "Послы Победы" до 3 марта, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Конкурс проходит в рамках празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Заявки могут подать граждане любых государств мира в возрасте от 18 до 35 лет, ведущие активную волонтерскую деятельность. Для этого необходимо зарегистрироваться и заполнить конкурсную анкету на сайте волонтерыпобеды.рф.

Кандидаты должны опубликовать на личной странице "ВКонтакте" или Facebook видео с ответами на вопросы: "Почему именно я должен стать победителем конкурса "Послы Победы?", "Что я сделал для сохранения истории?".

Важный момент: пост должен содержать ссылку на официальную группу "Волонтеры Победы" и хештеги конкурса: #ПослыПобеды2020, #ВолонтерыПобеды и #VictoryTeam75.

Победители конкурса – 200 лучших добровольцев мира - станут Послами Победы и помогут в организации юбилейного парада Победы на Красной площади и народного шествия "Бессмертный полк" в Москве в 2020 году.

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# Великая Отечественная война , волонтеры , послы Победы

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