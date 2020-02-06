Эшелон Победы побывает в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Агитационный поезд "Эшелон Победы" пройдет по территории субъектов, входящих в состав Центрального военного округа с 26 апреля по 8 мая. Начнет свое движение со станции "Иркутск", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Эшелон Победы" ЦВО будет останавливаться на станциях крупнейших городов Сибири, Урала и Поволжья. В составе поезда будут следовать платформы с образцами исторической и современной военной техники, вагон-музей с артефактами Великой Отечественной войны. Протяженность маршрута составит 4044 километра," – сказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Эшелон Победы" проследует через города Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Уфа, Самара, Пенза, Саранск, Казань, Ижевск и Пермь. На пути следования агитпоезда для жителей городов будут организованы концертные программы и экскурсии по экспозиции эшелона.

8 мая 2020 года поезд прибудет в Екатеринбург, где артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа покажут праздничный гала-концерт.