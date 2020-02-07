Покусанную собакой девочку отправят спецбортом в Москву

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Двухлетнюю девочку, которую сильно покусала собака в Боровском 6 февраля, решили доставить в Москву для оказания специализированной помощи. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Вызов поступил в 10 часов 59 минут. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 11 часов 13 минут. На момент осмотра у двухлетней девочки были открытая рана головы и травматический шок. Медики доставили маленькую пациентку в ОКБ №2. Сейчас она получает необходимое лечение в условиях реанимации. Принято решение о доставке ребенка для оказания специализированной помощи в Москву. Правительством региона организована эвакуация девочки спецбортом", — рассказали в департаменте.

После случившегося полицейские начали проверку. Как рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников, сообщение о том, что в ОКБ №2 доставили девочку с травмами, поступило в отдел полиции "Тюменский" 6 февраля примерно в 14 часов.

"По предварительным данным, в тот день девочка была гостях у своей бабушки в Боровском. Собака хозяйки каким-то образом выбралась из вольера и сильно покусала ребенка. По результатам проверки будет принято решение", — добавил он.

Инна Пахомова