Футболисты "Тюмени" уступили во втором матче на сборе в Абрау-Дюрсо

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Первое поражение на южном сборе в Абрау-Дюрсо потерпели футболисты "Тюмени", сообщает пресс-служба клуба.

В контрольном матче с "Биологом-Новокубанском" из п. Прогресс тюменцы уступили со счетом 1:2. Уже на 4-й минуте счет открыл полузащитник сибиряков Давид Дзахов. После этого тюменцы меньше владели мячом и почти не имели голевых моментов. А вот южане могли отличиться, но удачно играл голкипер сибиряков Денис Вамбольт.

В перерыве главный тренер "Тюмени" Игорь Меньщиков сменил 10 футболистов, оставив на второй тайм из стартового состава только защитника Вячеслава Бардыбахина. Игра проходила почти без голевых моментов. И все же команда из Прогресса смогла добиться победы – на 56 и 81 минутах арбитр назначил пенальти в ворота сибиряков. Голкипер Вячеслав Граб в этих моментах не смог выручить свою команду.