  • 9 февраля 20209.02.2020воскресенье
  • USD63,4720
    EUR69,6288
  • В Тюмени -20..-22 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Футболисты "Тюмени" уступили во втором матче на сборе в Абрау-Дюрсо

Спорт, 17:05 09 февраля 2020

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Первое поражение на южном сборе в Абрау-Дюрсо потерпели футболисты "Тюмени", сообщает пресс-служба клуба.

В контрольном матче с "Биологом-Новокубанском" из п. Прогресс тюменцы уступили со счетом 1:2. Уже на 4-й минуте счет открыл полузащитник сибиряков Давид Дзахов. После этого тюменцы меньше владели мячом и почти не имели голевых моментов. А вот южане могли отличиться, но удачно играл голкипер сибиряков Денис Вамбольт.

В перерыве главный тренер "Тюмени" Игорь Меньщиков сменил 10 футболистов, оставив на второй тайм из стартового состава только защитника Вячеслава Бардыбахина. Игра проходила почти без голевых моментов. И все же команда из Прогресса смогла добиться победы – на 56 и 81 минутах арбитр назначил пенальти в ворота сибиряков. Голкипер Вячеслав Граб в этих моментах не смог выручить свою команду.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 09.02.2020Футболисты "Тюмени" уступили во втором матче на сборе в Абрау-Дюрсо
15:07 08.02.2020В России не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом
14:37 08.02.2020Тюменский "Рубин" завершил серию выездных матчей регулярного чемпионата ВХЛ
10:44 08.02.2020Тюменские волейболистки обыграли челябинскую команду на чемпионате страны