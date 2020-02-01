Тюменец Дима Тишунин прошел генную терапию в США

| Фото: скриншот аккаунта savedima2020 в Instagram | Фото: скриншот аккаунта savedima2020 в Instagram

Дима Тишунин прошел лечение в клинике США 3 февраля. Об этом в своем аккаунте в Instagram написала мама Димы Виктория.

"Димка спасён!!! Это было нашим самым заветным желанием! Впереди у нас с сыночком многолетняя и упорная реабилитация. Мы сделаем все для него, и невозможное тоже. Уверены, мы многих еще удивим", - написала она.

3 февраля стал для Димы вторым днем рождения, так как в этот день он прошел генную терапию Zolgensma (Onasemnogene abeparvovec). Лекарство было введено внутривенно в течение одного часа.

"Дима в это время играл и ел ванильный пудинг. После терапии мы еще пару часов находились под наблюдением врачей: измеряли температуру, давление, потом нас отпустили домой. Самое волнительное время настало после введения. Первая неделя самая непредсказуемая и поэтому о терапии мы никому не сказали. Мы очень переживали, как Димочка все это перенесет и утаили на несколько дней наш секретик", - рассказала Виктория Тишунина.

В течение первых дней родители малыша с тревогой ожидали реакции организма на введенный в него вирус, который содержит копию здорового гена SMN-1 и заменяет сломанный. Волнения были не напрасны. На третьи сутки у Димы поднялась температура 38,5 градусов и так трижды в течение дня. Но он справился, и температура больше не поднималась. Затем выяснилось, что у мальчика прорезался первый зуб.

"Самое страшное позади. И теперь ему необходимо еще больше любви, внимания и заботы. Наш малыш получил шанс на жизнь, полную возможностей, начинаний и достижений, - говорит мама Димы. - Спасибо вам, наши волшебники! Что поддержали, помогли, поверили, что это чудо возможно и сотворили его с нами! Не хватит и жизни, чтобы отблагодарить каждого из вас за ваш вклад в спасение жизни нашего малыша!Пусть Всевышний хранит вас! Счастья, радости, благополучия и, самое главное, здоровья вам и вашим семьям!", - пожелала Виктория Тишунина.

Напомним, жители Тюменской области в декабре 2019 года запустили акцию #СпастиДиму. Семимесячному Диме Тишунину был поставлен диагноз "спинальная мышечная атрофия". Единственное оперативное лечение было в зарубежной клинике, его стоимость составляла более 160 млн рублей. Жители области собрали необходимую сумму, и семья малыша отправилась на лечение в США.

Анжела Лебедева