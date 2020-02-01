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В Тюменской области стартовал прием заявок на конкурс "Мисс IT"

Общество, 17:05 14 февраля 2020

Стартовал прием заявок на конкурс "Мисс IT Тюменской области". Принять в нем участие могут обаятельные и умные девушки, работающие в сфере информационных технологий в компаниях Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округ-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ежегодный конкурс будет проводиться в Тюмени в девятый раз. Уже сегодня многие известные компании региона готовы представить профессиональные достижения своих сотрудниц на суд жюри конкурса, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

"Для участия в финале конкурса девушкам предстоит пройти несколько этапов отбора – собеседование, полуфинал и затем уже сама финальная часть и объявление победительницы. Прежде всего нам интересны проекты участниц в сфере IT и смежных с ней сфер, и немаловажное значение будет иметь то, как девушки эти проекты смогут презентовать", - подчеркнула директор Центра по работе с предприятиями и предпринимателями ТПП Тюменской области Ксения Вишнягова.

Прием заявок для участия продлится до 27 марта. Финал конкурса и награждение победительниц состоятся 24 апреля. Лидеры получат ценные призы от спонсоров конкурса и известность в профессиональном сообществе.

Организаторами конкурса выступают Торгово-промышленная палата Тюменской области и Группа компаний "ТюмБИТ". Генеральный информационный партнер - "Афиша Тюмень".

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# IT , конкурс , ТПП ТО

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