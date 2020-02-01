Более пятидесяти тысяч тюменских школьников пользуются транспортными картами

| Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города | Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города

Более 56 тыс. человек имеют льготную транспортную карту "Школьник" в Тюмени, сообщает городская администрация.

В месяц школьники совершают около 700 тыс. поездок. На карте установлен ежемесячный лимит льготных поездок (из расчета две поездки в день без учета воскресений, праздничных дней и каникулярного времени). В случае если лимит льготных поездок исчерпан, ребенок может оплатить проезд по общему установленному тарифу. На данный момент при расчете транспортной или банковской картой он составляет 26 рублей.

Деньги, внесенные на счет льготной карты, сохраняются, как и в любом электронном кошельке. Следить за балансом карты можно на сайте oao-tts.ru или на портале "Электронная школа". В "Личном кабинете" на сайте ТТС можно настроить услугу по информированию о пороге средств на транспортной карте посредством e-mail или SMS.

Информация об остатке средств на карте указывается также на билете, в терминалах пополнения транспортных карт. Кроме того, можно отправить СМС на номер 8-922-480-06-87 c указанием номера карты в сообщении.

Пополнить баланс транспортной карты можно, используя сервис СбербанкOnline или личный кабинет Запсибкомбанка, через устройства самообслуживания Запсибкомбанка и Сбербанка, наличными средствами в терминале пополнения.