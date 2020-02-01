Новый образовательный поток студенческой инновационной платформы стартовал в ТИУ

| Фото: Тюменский индустриальный университет | Фото: Тюменский индустриальный университет

"Хакатон", "Бизнес-weekend", "СИП-АП" и другие события анонсировал Тюменский индустриальный университет на презентации Студенческой инновационной платформы, которая прошла на территории Высшей инженерной школы, сообщает пресс-служба вуза.

Университет в шестой раз представил студентам и сотрудникам вуза площадку для развития в научной сфере. Мероприятие проходило по трем локациям: "СИП-Квиз", "Турнир" и образовательная площадка для сотрудников.

Игра "СИП-Квиз" была разработана в формате викторины и состояла из семи раундов. Студенты делились на команды и отвечали на вопросы по темам бизнеса, трендов и инноваций. Команда, набравшая больше всего баллов, признавалась победителем.

Следующий трек — "Турнир" — раскрыл в студентах важные личностные качества, например, лидерство и умение работать в команде. Участникам предложили разработать проекты, которые могли бы поспособствовать улучшению в учебной и внеучебной деятельности вуза. Для ребят провели мини-лекцию по основам проектной деятельности, а затем предложили сгенерировать собственные идеи. Участники делились мыслями, обсуждали их друг с другом, помогали с доработками, получив возможность рассмотреть каждый проект со всех сторон. Идеи предлагались самые разные: автоматизировать работу старост, вводить дополнительные баллы за уроки физкультуры, соорудить отдельные лаундж-зоны в корпусах. Такой формат многим пришелся по вкусу.

Отдельная площадка была запущена специально для сотрудников университета. Организаторы рассказали о новых образовательных форматах, инструментах и методиках преподавания, которые помогут педагогам актуализировать передачу знаний студентам и поддерживать с ними связь в контексте современной молодежной повестки.

По словам руководителя проектного офиса Высшей инженерной школы EG Алексея Пимнева, СИП – это место, где заинтересованные студенты могут предлагать свои идеи и получать на них финансирование.

"Наша цель – подготовить студентов таким образом, чтобы они по истечении четырех лет своего обучения стали востребованными на рынке и могли встраиваться в быстро меняющийся мир. Студенческая инновационная платформа – это то место, где очень органично сочетаются внеучебная деятельность и образовательный контент, который не дается в основных программах. Думаю, в скором времени сами форматы деятельности и участие преподавательского состава позволят внедрить эту практику и в основной образовательный процесс", - сказал он.