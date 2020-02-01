Тюменец Роман Донцов завоевал серебро на турнире Европы по дзюдо

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменский спортсмен Роман Донцов, воспитанник тренера "ЦОП "Тюмень-дзюдо" Андрея Вуколова, завоевал серебряную награду открытого турнира Европы по дзюдо среди мужчин, который прошел в австрийском Оберварте, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Роман Донцов боролся в весовой категории до 90 кг. Соискателями на медали стали 33 дзюдоиста. Четыре выигранные встречи из пяти над Тони Милетиком (Босния и Герцеговина), Мирославом Блахучеком (Словакия), Апором Тотом (Венгрия) и Джамалом Петгравом (Великобритания) привели тюменца к серебряной медали.

Напомним, в копилке спортсмена есть бронза молодежного первенства Европы, командное золото всемирной универсиады, две бронзы юниорских командных первенств мира и Европы и множество других наград.

Турнир в Оберварте, проходивший 15 и 16 февраля, объединил 244 дзюдоиста из 43 стран мира. Российские спортсмены завоевали два серебра и одну бронзу.