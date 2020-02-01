Размер грантов для начинающих фермеров увеличен в Тюменской области

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До 5 млн рублей увеличится в 2020 году в Тюменской области размер грантов, выделяемых на создание крестьянских и фермерских хозяйств в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермера и развития сельской кооперации".

Об этом говорится в информационном сообщении, направленном правительством региона депутатам Тюменской областной думы.

Кроме того, в 2020 году будет продолжена грантовая поддержка для развитию материально-технической базы семейных ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В 2019 году в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермера и развития сельской кооперации" были проведены два конкурса на определение получателей грантов "Агростартап". На счета победителей перечислено 59,2 млн рублей государственной поддержки. При этом суммарная стоимость реализации проектов победителей составляет 67,9 млн. рублей, планируется создание 41 рабочего места.

Гранты "Начинающий фермер" получили 6 крестьянских и фермерских хозяйств. Общая сумма грантовой поддержки составила 17,6 млн рублей. Суммарная стоимость проектов победителей составила 19,6 млн рублей.

Напомним, по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора 2020 год объявлен в регионе Годом сельского предпринимательства.

Евгений Бабенко