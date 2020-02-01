Пловцы ТИУ стали призерами Спартакиады образовательных учреждений региона

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Командное золото выиграла мужская, серебро - женская команда ТИУ на соревнованиях по плаванию в зачет XXV спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти В. Н. Зуева, сообщает вуз.

Студенты соревновались в дисциплинах 50 метров вольным стилем, 4×50 метров вольным стилем и комплекс, 50 метров брассом, 50 метров баттерфляем, 50 метров на спине.

Семь студентов Тюменского индустриального университета стали призерами в личном первенстве. Золото завоевали Владислав Павлов (50 метров брасс), Полина Боган (50 метров брасс), Никита Гончар (50 метров вольный стиль, 50 метров на спине). Серебро получили Полина Боган (50 метров вольный стиль), Дарья Худякова (50 метров на спине). Бронзовые медали достались Кириллу Станко (50 метров брасс), Евгении Фомичёвой (50 метров на спине).

В состязаниях среди женских и мужских команд первое место в эстафете 4×50 метров комплексным плаванием заняла женская команда ТИУ. Победу также одержала и мужская команда в дисциплинах 4×50 метров комплексным плаванием и 4×50 метров вольным стилем.

Второе место у женской сборной команды опорного вуза в дисциплине 4×50 метров вольным стилем.

Тренер сборной команды ТИУ по плаванию — Алексей Звездин.