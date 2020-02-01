Детский омбудсмен Андрей Степанов: несовершеннолетние в акции Романова не участвуют

| Фото: скриншот видеокомментария | Фото: скриншот видеокомментария

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов посетил квартиру, в которой находится активист Андрей Романов, который ранее заявил о своей голодовке.

Вечером 22 февраля мужчина обратился за медицинской помощью. После посещения врачей состояние его здоровья опасений не вызывает. Детский омбудсмен убедился, что несовершеннолетние в голодовке не участвуют.

Видеокомментарий по итогам визита опубликован на сайте.