Детский омбудсмен Андрей Степанов: несовершеннолетние в акции Романова не участвуют
| Фото: скриншот видеокомментария
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов посетил квартиру, в которой находится активист Андрей Романов, который ранее заявил о своей голодовке.
Вечером 22 февраля мужчина обратился за медицинской помощью. После посещения врачей состояние его здоровья опасений не вызывает. Детский омбудсмен убедился, что несовершеннолетние в голодовке не участвуют.
Видеокомментарий по итогам визита опубликован на сайте.