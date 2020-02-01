Ретроавтомобили и уникальный мотоцикл выставили на тюменской набережной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ретроавтомобили и один мотоцикл выставили в рамках проведения #СпецоперацииЛед на тюменской набережной 23 февраля.

Технику решили показать представители клуба "ОлдМоторс", Союза владельцев ретротехники "Автоклуб "Ретроклассика" и музей ретротехники им. В. В. Михайлова. Площадку ретроводов можно найти на нижнем ярусе набережной. Здесь выставлены ГАЗ-21, ГАЗ-24, "Москвичи", "Запорожцы" и "Жигули".

Представлена и мототехника, можно увидеть мотоцикл "Восход-1" 1967 года выпуска.

"Он уникален тем, что полностью в заводском состоянии, у него есть люлька. "Восход" с люлькой встречается редко. Уже пятый человек подходит и говорит, что никогда не видел этот мотоцикл с люлькой. Мы привезли его из Тобольска, обновили краску, еще будем доводить его до идеального состояния. Он сам приехал на выставку – не на эвакуаторе, не на машине. Он спокойно заводится и ездит по городу без проблем. На нем можно даже нормально ездить и в такую погоду, как сейчас", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" один из основателей клуба "ОлдМоторс" Владимир Малков.

Клуб "ОлдМоторс" представил на выставке 14 машин и мотоцикл. Здесь можно увидеть "Москвич-408" 1967 года выпуска, редкий ВАЗ-2106 первого года выпуска (1976 год).

Многие машины "ОлдМоторс", которые не огорожены на выставке лентой, эксплуатируются каждый день.

"Принцип клуба – машина должна ездить всегда, вне зависимости от времени года. Мы приводим машины в порядок не для того, чтобы они хранились в гаражах, а для того, чтобы радовали владельцев и окружающих внешним видом на дорогах областной столицы", – заключил Владимир Малков.

Выставка ретроавтомобилей проработает до 16 часов 30 минут.

Отметим, #СпецоперацияЛед торжественно откроется на тюменской набережной в 14 часов. Ожидаются показательные выступления парашютистов, выступления курсантов ТВВИКУ по рукопашному бою, показательные выступления ГИБДД по задержанию преступников.

#СпецоперацияЛед – это автогонки сотрудников силовых структур на служебных автомобилях, дрифт и трековые гонки на льду. В них примут участие лучшие водители полиции, МЧС, УФСИН и лучшие автогонщики Урала. Для зрителей организовали несколько интерактивных площадок.

В 14 часов 30 минут стартуют заезды дрифт, трековые гонки, "Спецоперация Лед".

В 15 часов 30 минут начнется финал ТРЕК в зачетных группах А-1600 и Д2-2500 Волга, а также финалы "Дрифт" и "Спецоперация лед". Также в программе – МХ спидвей (дети) и Кубок Тюмени по мотогонкам на льду.

В 17 часов 30 минут начнется церемония награждения победителей и участников.

Инна Пахомова