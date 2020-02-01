Сельские дороги Тюменского района приведут в нормативное состояние

Архивное фото администрации Тюменского района Архивное фото администрации Тюменского района

Дороги в 59 населенных пунктах Тюменского района приведут в порядок. Опубликованы планы дорожно-строительных работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В поселке Богандинский отремонтируют девять улиц, в поселках Борки и Боровский - по восемь улиц.

Всего в 2020 году в рамках реализации национального проекта будет отремонтировано свыше 200 объектов, протяженность ремонта составит более 175 км. Нормативное состояние сети Тюменской агломерации планируется увеличить до 81,7%.

Заключить контракты на проведение ремонтных работ на дорогах Тюменского района планируется до 1 мая, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.