В тюменском ЖК "Европейский" возобновили работы по строительству теплотрассы

Общество, 13:58 22 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы по строительству теплотрассы возобновили в тюменском ЖК "Европейский" 22 декабря. Компания УСТЭК провела повторные изыскания и получила положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации.

"В конце октября было установлено, что подрядная организация, которая выполняла проектные работы, недобросовестно отнеслась к их исполнению и не заключила договор на проведение и исследование образцов грунта. Нам рекомендовали остановиться. Естественно, мы привели все документы в соответствие с нормативной документацией, устранили все препятствия. С сегодняшнего дня подрядчик вышел на место", - заявила директор по капитальному строительству и ремонту компании УСТЭК Вера Моторыгина.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 30 декабря специалисты будут работать в обычном режиме. С 31 декабря по 3 января стройку приостановят, а с 3 января возобновят только на пустыре, где нет многоквартирных домов. На территорию, которая идет вдоль ул. Защитников Отечества, специалисты вернутся с 12 января.

"Что касается сроков сдачи объекта, пока с точностью сказать невозможно, так как сейчас зима и возможны актировки. А в холодную погоду нельзя выполнять определенные виды работ. Тем не менее подрядчик старается выполнить все в короткие сроки, чтобы обеспечить жителей нового микрорайона теплом", - заверила Вера Моторыгина.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, что прокладка труб нужна для развития огромного микрорайона. К ней предстоит подключить не только жилые дома, но и социальную инфраструктуру. Сеть будет обслуживать район общей жилой площадью более 285 тыс. кв. м с населением 8 тыс. 147 человек, там также построят детские сады и школу.

Виктория Макарова

# ЖК Европейский , теплотрасса , УСТЭК

