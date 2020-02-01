Более тринадцати тысяч объектов находятся под охраной тюменской Росгвардии

| Фото: Росгвардия Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Росгвардия Тюменской области во ВКонтакте

Более 13 тыс. объектов всех видов собственности находятся под защитой подразделений вневедомственной охраны по Тюменской области. Подразделение входит в состав управления Росгвардии по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2019 году группы задержания вневедомственной охраны по Тюменской области пресекли более 2 тыс. правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц.

Работа подразделений вневедомственной охраны имеет ряд преимуществ: оперативные и профессиональные действия сотрудников на основе продуманной дислокации и маршрутов патрулирования; короткие сроки выезда на сигнал тревоги с охраняемых объектов; оснащенность современным спецтранспортом, автоматическим и табельным огнестрельным оружием, средствами защиты.

Оборудовать собственность, квартиры, места хранения имущества системами видеонаблюдения, охранной, пожарной и тревожной сигнализацией с подключением на пульт централизованного наблюдения могут жители Тюменской области. Подразделения территориального Управления Росгвардии по Тюменской области находятся в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, и в районных центрах.

Ознакомиться с тарифами по оказанию услуг, адресами и телефонами подразделений Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Тюменской области можно на официальном сайте ведомства.

В структуре ведомства также работает подразделение лицензионно-разрешительной работы, которое занимается оказанием государственных услуг в области оборота оружия. Под его контролем находятся более 52 тыс. владельцев гражданского оружия различных видов.

Подразделение оказывает госуслуги по выдаче лицензий на приобретение оружия, разрешений на хранение и ношение оружия, лицензий на ведение частной детективной и охранной деятельности, на торговлю оружием и патронами, выдаче удостоверения частного охранника.

Получить данные услуги можно обратившись лично в местное подразделение лицензионно-разрешительной работы, а также оформив соответствующую заявку на едином портале госуслуг.

Граждане могут добровольно сдать незаконно хранящиеся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства за вознаграждение. За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение незарегистрированного огнестрельного оружия предусмотрена уголовная ответственность.