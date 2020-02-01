На День именинника приглашает маленьких тюменцев театр кукол

| Фото: www.kukli.kto72.ru | Фото: www.kukli.kto72.ru

Маленьких тюменцев – именинников февраля - поздравит Тюменский театр кукол 29 февраля, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Традиционная акция "День именинника" соберет детей от 2 до 10 лет в большом зале театра в 12 часов. Юные зрители увидят спектакль "Колобок".

Именинникам предоставляется скидка на билет 99% при условии предоставления в кассу театра копии свидетельства о рождении и заполнения согласия на обработку персональных данных.

Добавим, что "День именинника" в Тюменском театре кукол проходит каждый месяц. Купить билет можно на сайте и в кассах ТКТО. 0+