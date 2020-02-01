Уватский пловец на первенстве УФО побил собственный рекорд

Мастер спорта по плаванию Владимир Шеремет | Фото: тренера Увата Зои Канеевой Мастер спорта по плаванию Владимир Шеремет | Фото: тренера Увата Зои Канеевой

17-летний Владимир Шеремет из Увата на первенстве УФО в Челябинске 17-21 февраля, представляя Тюменскую область, побил собственный рекорд: 100 метров на спине он преодолел за 58,11 секунд. Его прежний результат: 1,00,06 минут.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила главный тренер по плаванию с. Уват Зоя Канеева.

"Первенство округа проводится дважды в год. Так, на первенстве УФО в Сургуте осенью 2019 года Владимир Шеремет выполнил мастера спорта по плаванию. Приказ опубликован, документы оформляют в Минспорте. В Челябинске он побил собственный же показатель, то есть подтвердил мастера спорта. Владимир Шеремет попал во всероссийский рейтинг 40 лучших спортсменов. Будет защищать Тюменскую область на первенстве России", - рассказала она.

| Фото: тренера Увата Зои Канеевой | Фото: тренера Увата Зои Канеевой

Сестра рекордсмена - Анна Шеремет - на первенстве УФО в Челябинске шла вне зачета, на дистанциях 200 и 400 метров улучшила свои прежние показатели.

Сейчас уватские атлеты готовы представить все свои силы и возможности на первенстве Тюменской области по плаванию, которое пройдет в Тюмени с 5 по 7 марта.

"Команда Уватского района сформирована. Семь человек в сборной – все они накануне получили допуск по третьему взрослому разряду. Есть те, кто впервые примут участие в такого рода состязаниях. Это значимые соревнования для нас, так как на них идет отбор на спартакиаду школьников, на Россию", - говорит тренер.

| Фото: тренера Увата Зои Канеевой | Фото: тренера Увата Зои Канеевой

Серьезными соперниками, по словам Зои Канеевой, они считают тюменских пловцов – наличие нескольких спортшкол – дает о себе знать. Все же уватским пловцам всегда удается обходить конкурентов. Владимир Шеремет в 2019 году участвовал в первенстве России в Пензе. Анна Шеремет в чемпионате России в Волгограде.

Всего на сегодня в уватском бассейне трудятся три специалиста, которые занимаются со 120 детьми разного возраста. По итогам соревнований тренеры регулярно выявляют новых звездочек, которые затем прославляют район в области и стране.

Анжела Лебедева