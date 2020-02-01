Пруд и смотровая площадка появятся в новом сквере в Восточном округе

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Новый сквер построят в микрорайоне Малахово в Восточном округе Тюмени в 2020 году, сообщает администрация города.

По словам руководителя управы Восточного административного округа Тюмени Александра Сухомяткина, одной из достопримечательностей сквера станет пруд глубиной 2,5-3 метра. Он всегда был заболочен, но по результатам обследования подтвердилось, что в нем есть живые родники, которые после очистки будут питать озеро. Вдоль берега планируется соорудить большую смотровую площадку и установить качели.

Так как территория рельефная, то в целях безопасности, со стороны пруда и детского сада появятся ограждения. Для автолюбителей расширят площадку для парковочных мест.

"Мы установим две детские площадки на травмобезопасном покрытии и одну на песчаной основе с современными малыми архитектурными формами. На спортивной площадке будут расположены тренажерная зона и площадка для воркаута. Предусмотрена также тихая зона для отдыха. С соблюдением всех санитарных норм установят площадку для выгула домашних животных. Также в будущем сквере предусмотрено место для установки туалета и на перспективу – места для установки стационарных торговых объектов. Они будут подведены к электросетям", - рассказал Александр Сухомяткин.

Только площадь газона нового сквера составит около 4,5 тыс. кв. м, затем здесь планируют высадить лилейник гибридный, ирис болотный, дербенник иволистный, мяту, бадан. Сквер украсят почти 400 кустарников и более 200 деревьев: ясени, яблони, березы, рябины, лиственница, сосны, ели, можжевельник и ивы.