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Три человека погибли при пожаре в Ишимском районе

Происшествия, 11:37 27 февраля 2020

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Три человека погибли при пожаре в селе Прокуткино Ишимского района 27 февраля. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Тела хозяина дома, его сожительницы и мужчины, находившегося у них в гостях, обнаружили при тушении пожара. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства, а также допросили свидетелей.

Назначены экспертизы, в том числе по установлению причин возгорания и смерти погибших. Расследование уголовного дела продолжается.

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# пожар , следователи , уголовное дело

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