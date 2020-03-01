  • 1 марта 20201.03.2020воскресенье
  • USD66,9909
    EUR73,7235
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер юго-западный

В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета

Общество, 13:55 01 марта 2020

пресс-службы администрации Ишима | Фото: пресс-службы администрации Ишима

Закаляться и вести здоровый образ жизни для поддержания иммунитета советуют в Роспотребнадзоре, сообщает "РИА Новости".

Специалисты ведомства в рамках всемирного дня иммунитета, который отмечается 1 марта, дали россиянам ряд советов. Для поддержания иммунитета рекомендуется придерживаться здорового питания, отказаться от алкоголя и курения, спать не менее восьми часов в день, закаляться и заниматься спортом.

"Силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни, который ведет человек. Для хорошего самочувствия и правильной работы внутренних органов необходимо укреплять естественный иммунитет и проводить своевременную вакцинацию", - отмечается в сообщении.

Среди признаков снижения иммунной активности специалисты назвали частые простуды, герпес на губах, сонливость и бессонницу, боль в суставах и мышцах, частые головные боли, высыпания на коже.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗОЖ , иммунитет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:40 01.03.2020Названа успокаивающая музыка для кошек
18:00 01.03.20202 марта - события дня
17:21 01.03.2020В Ялуторовске перевернули гигантский блин
16:40 01.03.2020На масленице в Тобольске тянули гигантский канат и устроили блинный забег