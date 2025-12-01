Работы по уборке снега с улиц Тюмени будут идти круглосуточно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В круглосуточном режиме продолжатся работы по уборке и вывозу снега с улиц Тюмени. По данным на 8 утра 29 декабря в городе выпало 11 мм осадков, сообщили в городской администрации.

Вопрос уборки города и организации графика работы подрядных организаций как в дневную, так и в ночную смены, обсудили на заседании рабочего штаба, которое провел заместитель главы Тюмени Евгений Сорокин.

По прогнозам, мелкий снег будет идти весь день. Основная задача дорожных служб — обеспечить непрерывное и безопасное движение транспорта, в том числе пешеходов.

Отследить работу снегоуборочной техники на улицах города в режиме реального времени можно на портале "Тюмень – наш дом" или по ссылке.

Для замечаний и предложений по содержанию улично-дорожной сети можно звонить круглосуточно по телефонам: 683-234 (диспетчер АО "ТОДЭП"), 297-553 (дежурный МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени").

Учитывая сложные погодные условия, водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.