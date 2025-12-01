Наряды ДПС несут службу на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за сложных погодных условий
Наряды ДПС несут службу на 236-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск под Тобольском 29 декабря. Автоинспекторы проводят разъяснительную работу с водителями, рекомендуя им сбавить скорость, учитывая плохую видимость в пути, метель и дорожные условия на трассе.
Все наряды ДПС, работающие сегодня на федеральных автодорогах, ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.