Наряды ДПС несут службу на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за сложных погодных условий

Наряды ДПС несут службу на 236-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск под Тобольском 29 декабря. Автоинспекторы проводят разъяснительную работу с водителями, рекомендуя им сбавить скорость, учитывая плохую видимость в пути, метель и дорожные условия на трассе.

Все наряды ДПС, работающие сегодня на федеральных автодорогах, ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.