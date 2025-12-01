  • 30 декабря 202530.12.2025вторник
Наряды ДПС несут службу на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за сложных погодных условий

Общество, 18:56 29 декабря 2025

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Наряды ДПС несут службу на 236-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск под Тобольском 29 декабря. Автоинспекторы проводят разъяснительную работу с водителями, рекомендуя им сбавить скорость, учитывая плохую видимость в пути, метель и дорожные условия на трассе.

Все наряды ДПС, работающие сегодня на федеральных автодорогах, ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Госавтоинспекция Тюменской области , непогода

