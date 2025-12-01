  • 30 декабря 202530.12.2025вторник
В Тюменской области начали формировать план кампремонта на 2027-2029 годы

Общество, 18:45 29 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области начали формировать план кампремонта на 2027-2029 годы, в который войдут дома из каждого муниципального округа. План капитального ремонта МКД на 2026 год готов, уже отобраны подрядчики.

Об этом сказал директор регионального департамента ЖКХ Семен Тегенцев, рассказывая о ключевых событиях в отрасли. Также он подвел итоги года, пишет инфоцентр правительства области.

В Сладковском округе началось строительство крупных водоочистных сооружений. Они обеспечат жителей чистой питьевой водой. В Юргинском и Упоровском округах проходит строительство новой системы водоотведения — активно строятся канализационные очистные сооружения.

В 16 муниципалитетах региона заключены концессионные соглашения, которые определяют стратегию развития водоснабжения и водоотведения на 49 лет. В ближайшие 5 лет в регионе построят и реконструируют более 30 коммунальных объектов. В том числе крупные канализационные очистные сооружения в Аромашево, Бердюжье, Большом Сорокино и Ярково. В муниципалитеты уже поступает новая коммунальная техника.

Завершена модернизация Жуковской насосно-фильтровальной станции в Тобольске. Построено и заменено более 12 км магистральных сетей — это улучшило качество водоснабжения для более 90  тыс. жителей.

В Тюмени завершается модернизация Метелевской водоочистной станции. Начинаются работы по трем крупным инфраструктурным проектам в сфере водоснабжения, отведения и очистки ливневых вод.

По программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в регионе обновлено 112 км сетей. Благодаря нацпроекту благоустроено 72 территории: открыты сквер Медицинских работников и бульвар Петра Ершова, обновлены дворы в Ишиме, сквер "Спортивный" и другие пространства.

За год в Тюменской области отремонтировано 1 тыс. 200 конструктивов – кровель, фасадов, лифтов, инженерных сетей. Работы проведены Фондом капитального ремонта за счет средств, которые вносят жители региона.

"В новогоднюю ночь коллективы наших предприятий будут слаженно работать, чтобы сохранить радость праздника для всех жителей области. Благодарю каждого сотрудника за эффективный труд на протяжении всего года", - сказал Семен Тегенцев.

# департамент ЖКХ , Семен Тегенцев

﻿
