На масленице в Тобольске тянули гигантский канат и устроили блинный забег

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 2 тыс. человек приняли участие в масленичных гуляньях в Тобольске.

Главное праздничное мероприятие "Госпожа широкая масленица" прошло на Красной площади кремля. Здесь расположился праздничный блин-город, на улицах которого открылись интерактивные, творческие и игровые площадки. Гости праздника участвовали в "Богатырских забавах", "Масленичном хоккее", "Сырных гонках", "Масленичном керлинге", а также покоряли столб и перетягивали канат. Участвуя в конкурсах и аттракционах, гости зарабатывали валюту придуманного города "блинрики", которую тут же тратили на чай, блины и призы.

На ступенях Прямского взвоза больше 40 человек приняли участие в блинном забеге. Участникам состязания на скорость необходимо было преодолеть 203 ступени, держа в руках сковороду с блином. Самым быстрым участником стал Сергей Ивченко, который преодолел дистанцию за 39 секунд.

Также на масленице в Тобольске был установлен необычный рекорд. Более 100 человек тянули самый большой в Тюменской области канат. Его длина составила 240 метров и вес 112 кг.

На главной сцене праздника состоялось театрализованное представление "Формула весны". Главными гостями праздника стали участники тюменского фольклорного ансамбля "ЯромилЪ". В их репертуаре прозвучали песни масленичного фольклора, также участники ансамбля провели с гостями праздника народные игры.

В завершении праздника состоялось традиционное сожжение шестиметрового чучела главной "Масленицы".

Масленичные гулянья прошли сегодня во всех городах Тюменской области. Губернатор Александр Моор в своем аккаунте в Instagram предложил жителям региона делиться в социальных сетях своими традициями отмечания Масленицы.

Евгений Новосёлов