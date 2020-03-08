Авторов лучших фотографий весны выберут в Ялуторовске

| Фото: организаторов конкурса "Весеннее настроение" | Фото: организаторов конкурса "Весеннее настроение"

Стартовал прием заявок на конкурс "Весеннее настроение". Работы будут приниматься с 11 по 27 марта. По итогам творческого состязания жюри определит шесть победителей. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила руководитель медиацентра Молодежного центра Ялуторовска Наталья Коркина.

"Это наш традиционный конкурс для молодежи, которая очень мобильная с телефонами, камерами, другими гаджетами. Обычно присылают много работ. Победителей отмечаем ценными подарками из этой же сферы, чтобы у них остался стимул фотографировать, развивать навыки. И победителей мы приглашаем в наш медиацентр. У нас действуют разные направления деятельности. Ребята делают материалы для города и даже некоторые на область пишут и снимают", - рассказала она.

По словам Натальи Коркиной, есть работы, которые запоминаются надолго – так в 2019 году молодой человек был запечатлен в полете на фоне Ялуторовского острога. Автор снимка стал одним из победителей конкурса.

Работы могут быть сделаны без привязки ко времени, но именно весенние, отмечают организаторы. "Каждый видит это время по-своему. Поэтому фотографам и предлагаем проявить творчество. У ялуторовчан весна ассоциируется с Масленицей, кто-то снимает пробуждение природы, присылают и постановочные кадры", - говорит руководитель ялуторовского медиацентра.

Для участия в конкурсе горожанам необходимо загрузить работу в альбом "Фотоконкурс "Весеннее настроение" группы Молодежного центра во ВКонтакте.

Под работой необходимо указать: фамилию, имя, отчество, возраст участника; номер телефона; название фотоработы.

Анжела Лебедева