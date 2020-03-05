Ямальские тундровики прошли медицинское обследование в автобусе здоровья

| Фото: правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

Около 100 коренных жителей Ямала прошли бесплатное комплексное обследование в автобусе здоровья в Надыме, сообщает правительство округа.

Окружная акция "Будь здоров, тундровик!" прошла в Надыме во время празднования Дня оленевода. Автобус оборудован самой современной медицинской техникой, необходимой для получения общей картины состояния здоровья пациента. После обследования каждый прошедший обследование получил индивидуальную консультацию по питанию, образу жизни с учетом традиционного уклада, а также другие рекомендации.

По итогам акции медики отметили у тундровиков нерациональное питание, недостаток двигательной активности и избыточную массу тела.

"Эти факторы риска отдельно или в сочетании встречаются практически у каждого третьего обследованного. При этом мы отмечаем довольно четкую разницу в индикаторах здоровья у мужчин и женщин. Можно предположить, поскольку сам образ жизни тундровых мужчин предполагает больше движения, многие показатели у них на порядок лучше, чем женщин", – рассказал главный врач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев.

Медики отнесли к I группе здоровья 45% обследованных мужчин-тундровиков и только 20% женщин. А это значит, что коренные северянки имеют больший риск хронических неинфекционных заболеваний.