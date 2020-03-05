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В стоматологической поликлинике Ишима стало больше пациентов

Общество, 17:45 05 марта 2020

Ишимская городская стоматологическая поликлиника | Фото: Ишимская городская стоматологическая поликлиника

В полтора раза увеличилась пропускная способность в Ишимской городской стоматологической поликлинике, сообщает пресс-служба учреждения.

Принять 13-14 пациентов за смену вместо девяти, как раньше, врачи могут после приобретения новой стоматологической установки. Современную технику установили в смотровом кабинете и организовали прием пациентов по методу "в четыре руки", при котором медицинская сестра является ассистентом врача.

К такому формату работы в стоматологической поликлинике готовились заранее. В декабре 2019 года четыре медицинские сестры прошли специальное обучение и получили соответствующие сертификаты.

Появление новой установки позволило не только повысить эффективность кабинета, но и расширить спектр предоставляемой медицинской помощи. Помимо врача-терапевта в кабинете начал работать новый специалист. Гигиенист Дарья Данилова большое внимание уделяет профилактике кариеса, подробно рассказывает пациентам о правильном уходе за зубами и выполнять профессиональную чистку зубов. Услуга гигиениста пользуется популярностью у пациентов разных возрастов.

По словам главного врача стоматологической поликлиники Дмитрия Бойко, в 2020 году в медицинском учреждении ожидают поставку еще трех современных стоматологических установок. Они будут приобретены за счет средств областного бюджета.

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# здравоохранение , Ишим , новое оборудование , стоматология

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