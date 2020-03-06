Пожарные вручат тюменкам тюльпаны и противопожарные памятки

| Фото: "ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: "ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

101 тюльпан и противопожарные памятки вручат тюменкам сотрудники ГУ МЧС России 6 марта. Акция стартует возле ТРЦ "Гудвин" на ул. Максима Горького в 12 часов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев, акция традиционная, проводится с 2014 года. "Ежегодно в преддверии 8 марта пытаемся придумать что-то новое. Так, использовали американскую пожарную машину, надевали ретро форму. Каждый год есть отличительный элемент", — поделился он.

В 2020 году в акции примут участие сотрудники службы пожаротушения и ребята дошкольного возраста в ретро форме.

На протяжении получаса будет выступать духовой оркестр ГУ МЧС России по Тюменской области. В это время огнеборцы будут поздравлять женщин, вручать им цветы и памятки с рекомендациями Госпожнадзора и Всероссийского добровольного пожарного общества.

Инна Пахомова