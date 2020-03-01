"Транснефть-Сибирь" смонтировало металлоконструкции резервуаров НППС "Тюмень"

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" в рамках строительства двух резервуаров на нефтепродуктоперекачивающей станции "Тюмень" Тюменского управления магистральных нефтепроводов завершило в полном объеме устройство основания и монтаж металлоконструкций. Строительство новых емкостей ведется согласно программе прочих капитальных вложений акционерного общества.

Резервуар № 1 объемом 5000 куб. м предназначен для хранения нефти, резервуар № 2 аналогичным объемом – для хранения нефтепродуктов. Завершено устройство основания и монтаж металлоконструкций. С наступлением плюсовой температуры запланировано проведение гидравлических испытаний на прочность и герметичность емкостей, выполнение работ по нанесению антикоррозионной защиты и монтажу понтона на нефтяном резервуаре. Ведется монтаж трубопроводов пожаротушения, технологических трубопроводов, кабельных эстакад.

Ввод резервуаров № 1,2 НППС "Тюмень" в эксплуатацию планируется в сентябре 2020 года.

В настоящее время АО "Транснефть – Сибирь" проводит техническое перевооружение резервуарных емкостей на ЛПДС "Южный Балык", "Каркатеевы" Нефтеюганского УМН, ЛПДС "Торгили" Тюменского УМН, ЛПДС "Самотлор" Нижневартовского УМН.

Всего в 2020 году АО "Транснефть – Сибирь" планирует выполнение строительно-монтажных работ на 25 резервуарах. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 19 резервуаров, остальные будут сданы в 2021 году.

Строительство и техническое перевооружение резервуаров выполняется в соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственного контроля. Цель – повышение надежности функционирования резервуарных парков АО "Транснефть – Сибирь".