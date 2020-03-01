Дошколята Тобольска будут бороться за звание "Ангел года"

| Фото: vk.com/kdm_tob | Фото: vk.com/kdm_tob

18 дошколят подали заявки на конкурс "Ангел года", который пройдет в Тобольске 12 и 26 марта.

I и II этапы отборочного тура конкурса пройдут в Центре молодежных инициатив. Финал конкурса состоится 16 апреля в Тобольском драматическом театре им. Петра Ершова.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" специалист Центра реализации молодежных и профилактических программ Гузель Каричева, среди участников в возрасте пяти-семи лет будут два мальчика. Всем конкурсантам предстоит подготовить и показать жюри визитку, творческий номер и дефиле.

"Конкурс посвящен году народного творчества. На отборочном туре жюри определит восемь-десять финалистов. Они по результатам жеребьевки должны будут в одном из предложенных народных промыслов подготовить костюм для выступления. Однако в дефиле примут участие все дети, для тех, кто не пройдет в финал, костюмы будут готовить специалисты центра", - рассказала Гузель Каричева.

"Ангелов года" выберут среди мальчиков и девочек, кроме этих титулов предусмотрены несколько специальных номинаций. Призы и дипломы за участие получат все конкурсанты.

Ирина Кургузова